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المجلس الأعلى للقضاء والأشغال يبحثان سبل التعاون المشترك

07 آذار / مارس 2023 11:28

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غزة- وكالة الراي 
التقى سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية برفقة وفدٍ مرافق له، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا في مكتبه بمدينة غزة.
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوطيد العلاقة التكاملية بين القضاء الشرعي ووزارة الأشغال العامة؛ وعددًا من الملفات المتعلقة بتطوير هيكلية مقرات المحاكم الشرعية.
وأطلع سماحة الشيخ د. حسن الجوجو، وكيل الوزارة على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي المتعلقة بتطوير مقرات المحاكم الشرعية والارتقاء بعملها بما يخدم عموم المواطنين ويسهل معاملاتهم.
وأعرب سماحته عن شكره لجهود وزارة الأشغال المبذولة في تطوير مرافق القضاء الشرعي، كما بارك للدكتور جواد الأغا تكليفه الجديد وكيلًا للوزارة متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.
بدوره، رحب د. الأغا بسماحته والوفد المرافق له؛ مثنيًا على دور القضاء الشرعي الملموس في تمكين الأسرة الفلسطينية وصون حقوقها وتعزيز السلم الأهلي في المجتمع.
وأكد أن وزارته تدرك أهمية تطوير مقرات المحاكم الشرعية ومرافق القضاء الشرعي وضرورة توفير الجودة العالية في خدمة المواطنين وتيسير معاملاتهم.
 

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