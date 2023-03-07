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الغصين يستقبل وفداً نقابياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

07 آذار / مارس 2023 11:39

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غزة- وكالة الراي 
استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، وفداً نقابياً من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث ملفات مهمة.
وضمّ وفد الجبهة الشعبيّة أسامة الحاج أحمد مسؤول لجنة العمل النقابي في الجبهة، وعبد الكريم الخالدي مسؤول جبهة العمل النقابي، ومحمود عليان عضو مكتب العمل النقابي، وكان في استقباله مدير عام التفتيش وحماية العمل م. طلعت أبو معيلق، ورئيس وحدة علاقات العمل د. شادي حلس، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة.
وناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالعمال في القطاعات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتحسين أجور العاملين للوصول إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاع غزة.
بدوره، رحب م. الغصين بوفد الجبهة، مؤكداً على أنهم شركاء مع الوزارة في تعزيز صمود العمال وتمكينهم اقتصادياً من خلال تخفيف الأعباء وتقليل نسب البطالة وتوفير العمل الملائم والكريم.
وسلم وفد الجبهة رسالة إلى م. الغصين تتضمن مقترحاً من أجل تحسين الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، تحت عنوان " الأجر العادل-كرامة وتمكين صمود العمال"، صنفت خلالها القطاعات الإنتاجية ما بين متدنية ومتوسطة وعالية ويتم بناءً على ذلك تحسين أجور الفئات.
في السياق، دعا الوفد أن تراعي برامج التشغيل المؤقت وصندوق التشغيل الحد الأدنى للأجور، خاصة في قطاع رياض الأطفال وشركات النظافة.
من جهته، أشاد الغصين بمقترح الجبهة، قائلاً إن هذا واجب تشاركي يجب أن يكون على الدوام من مكونات المجتمع الفلسطيني الاقتصادي والسياسي.
 

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