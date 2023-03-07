ديوان الموظفين: 1301 وظيفة جديدة قدمت خلال العام الماضي

غزة - وكالة الرأي :

قال مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان الموظفين بغزة زكريا جودة، إن الديوان قدم خلال العام الماضي (1301) وظيفة جديدة، من بينها (37) وظيفة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

واستعرض جودة خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي يعقده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازات ديوان الموظفين العام خلال العام المنصرم، ونجاح الديوان في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على صعد مختلفة.

وأوضح جودة أن الوظائف المقدمة، تمت بمشاركة (60.165) متقدم ومتقدمة، مشيراً إلى إجراء (1074) تعديل وظيفي، و(2461) قرار تعيين.

وأشار إلى أن الديوان قد وفر (37) وظيفة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار السعي الحكومي المستمر لدعم هذه الفئة وفق ما تنص عليه القوانين.

وذكر جودة بأن موظفي الديوان حرصوا على تقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات للموظفين والمواطنين على حدٍ سواء، حيث قدم الديوان (49.859) معاملة واردة، و(73.353) معاملة منفذة.

وأفاد بأن الديوان عمل على ضبط الحالة الوظيفية وتنظيمها، وتعزيز فرص تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكل ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، حيث قدم الديوان (1586) استشارة قانونية، وشكل (130) لجنة تحقيق وتأديب.

وبين جودة بأن من أبرز المهام والإنجازات التي يعمل الديوان على تحقيقها هو تطوير القدرات البشرية والتي لا تقتصر على موظفي الديوان فقط، بل شملت الموظفين من كافة الوزارات، حيث قدم الديوان (956) ساعة تدريبية، بمشاركة (3964) موظف وموظفة.

وأكد على أن الديوان طبق شعار "ديوان بلا ورق"؛ لإحداث نقلة نوعية على صعيد الخدمات الالكترونية المقدمة بما يعزز من سرعة إنجاز معاملات الموظفين، حيث أطلق الديوان منصة المبتعثين الالكترونية، ونظام الصادر الالكتروني، وحوسبة خدمة القومسيون الطبي، وإطلاق خدمة الإقرار الشخصي السنوي، وحوسبة وتطوير منظومة يوميات السير.

ونوه جودة إلى أن الديوان افتتح خلال العام المنصرم المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة، وطور مركز خدمة الجمهور ومركز المقابلات، وأعد مدونة السلوك الوظيفي ولائحة المسميات الوظيفية، إلى جانب إطلاقه لمنظومة الصادر الالكتروني.

وقال:" إن الديوان يتطلع خلال العام الجاري إلى مجموعة من الإنجازات أهمها تطوير الخدمات بما يضمن جودة أعلى للمواطنين والموظفين على حدٍ سواء، من خلال إطلاق منظومة جديدة محوسبة تحت مسمى "معاملاتي" تضم بين طياتها كافة معاملات الموظفين وتقوم بإنجازها بسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين أروقة الوزارات المختلفة".

وأضاف جودة:" سيطلق الديوان قريباً الدليل الموحد للتحقيقات ومنظومة خلو الطرف الالكترونية، مع إصدار لائحة المؤهلات العلمية، والعمل على تنظيم مؤتمر حول التنمية المستدامة للموارد البشرية".

وأفاد بأن الديوان يعمل حالياً على تطوير المنظومة للخدمة المدنية "منظومة التشريعات" بالشراكة مع كافة المؤسسات والوزارات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى مسودة حقيقية من قانون الخدمة المدنية الجديد.