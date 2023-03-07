"التنمية الاجتماعية "تبحث سبل تطوير مشاريع المرأة

غزة- وكالة الراي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية الإدارة العامة للأسرة والمرأة - دائرة المرأة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا وفدا من هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية وكان في استقبال الوفد المدير العام للإدارة العامة للأسرة والمرأة د. محمد العرعير و مدير مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا

بدوره، رحب العرعير بالوفد الزائر الممثل في د. حازم عوني الصوراني رئيس الهيئة وأ. الهام قلجة . أمين الصندوق ، وأ. جهاد الحاج أحمد مدير فريق متطوعي لمسة وفاء فلسطين.

من جانبه، شكر العرعير الضيوف علي هذه الزيارة , معرفا بالدوائر والأقسام التي تعمل ضمن الإدارة العامة للأسرة والمرأة ومنها دائرة المرأة ودائرة الأسرة والطفل حماية الطفولة ودائرة كبار السن ، متحدثاً عن أهم الأقسام التي تعمل ضمن دائرة ومنها مركزي تمكين المرأة وبيت الأمان وقسم قضايا المرأة وقسم حضانات الأعمال , وذكر إنه بصدد إنشاء مركز خاص بالسيدات الأكثر هشاشة وقسم خاص بالزاهرات وهو خاص بالفتيات اللواتي علي خلاف مع القانون , مؤكدا أن كل هذه الدوائر وفق خطة وبرامج محددة وأن الجميع يبذل الجهود من أجل خدمة جميع الفئات داخل المجتمع.

بدورها ، ذاته تحدثت مديرة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا عن أهم البرامج التي تعمل داخل المركز ومنها برنامج محو الأمية ووحدة النادي النسوي والوحدة الاستشارية والوحدة الاقتصادية وتتضمن دورات مختلفة التطريز والخياطة والصور والتصنيع الغذائي والتجميل و صناعة المنظفات حيث يوجد مدربات ذو كفاءة عالية وأيضا هناك وحدة خاصة بالمكتبة والطفل حيث تهتم بتنمية مهارات الطفل وتعليمه والرعاية والدعم النفسي والترفيهي

و ذكر د. حازم الصوراني أن هدف الزيارة بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما والتأكيد علي التواصل الدائم والداعم للأسر المستورة من خلال ما تقدمه من مشاريع وبرامج متنوعة ومتعددة علي مستوي محافظات قطاع غزة الخمسة.

وكان لقاءاً رائعاً تم فيه بحث آفاق العمل الإنساني والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني الأهلي والوزارات الفلسطينية لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً .

بدوره تقدّم الصوراني خلال حديثه عن برامج الهيئة المتنوعة والخدمات التي تقدمها من إغاثية وصحية وتنموية وتعليمية متواصلة للحالات الإنسانية والأسر الفقيرة والمعوزة .

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق من كلا الطرفين علي التعاون و العمل الخيري والإنساني وتطوير بعض البرامج التي تخدم المرأة والطفل ومن ثم تم التجوال داخل الوحدات في المركز والتعريف بهن

