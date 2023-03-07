وكالة الرأي الفلسطينية سبل استفادة وزارة الزراعة من المياه المعالجة ومنتجاتها وكالة الرأي الفلسطينية " الأغا" يتفقّد مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية ائتلاف توعية المرأة يطلق خطته لعام 2023(وطن واحد ونضال موحد) وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية " التنمية " تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحقّ المرأة الفلسطينية وتجرّيم قادتهم وكالة الرأي الفلسطينية "آية" .. عندما يكون وجع الفلسطينيات بقاء! وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ يوم ترفيهي بعنوان" فرحتنا بجمعتنا " وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والأوقاف تبحثان التعاون المشترك لخدمة كبار السن وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية "تبحث سبل تطوير مشاريع المرأة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين: 1301 وظيفة جديدة قدمت خلال العام الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية والأوقاف تبحثان التعاون المشترك لخدمة كبار السن

07 آذار / مارس 2023 12:43

332318823_160803320108082_7645842295801281448_n
332318823_160803320108082_7645842295801281448_n

غزة- وكالة الرأي 
زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلا من أ. أحمد العبادلة مدير دائرة المسنين وأ. صلاح العمصي , وزارة الأوقاف والشئون الدينية وكان في استقباله كل من أنور أبو شاويش مدير عام العلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية وأ. رامي فوزي الطويل مدير دائرة العلاقات العامة ، حيث تم استعراض انشطة الوزارة في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية، وبحث إمكانية التنسيق في تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الوزارتين.
وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الطرفين بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن الارتقاء إلى طموحات كبار السن.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟