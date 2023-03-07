التنمية الاجتماعية والأوقاف تبحثان التعاون المشترك لخدمة كبار السن

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلا من أ. أحمد العبادلة مدير دائرة المسنين وأ. صلاح العمصي , وزارة الأوقاف والشئون الدينية وكان في استقباله كل من أنور أبو شاويش مدير عام العلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية وأ. رامي فوزي الطويل مدير دائرة العلاقات العامة ، حيث تم استعراض انشطة الوزارة في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية، وبحث إمكانية التنسيق في تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الوزارتين.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الطرفين بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن الارتقاء إلى طموحات كبار السن.

