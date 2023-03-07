" التنمية " تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحقّ المرأة الفلسطينية وتجرّيم قادتهم

غزة- وكالة الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة وقف جرائم الاحتلال بحقّ المرأة الفلسطينية وتجرّيم قادتهم وجنوده، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي " نسخة عنه بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام :"نترحّم على أرواح شهيدات فلسطين اللواتي واجهن بكل عنفوان وصمود آلة الحرب والعدوان الصهيوني ونطالب مؤسسات المرأة الدولية العمل على وقف العدوان الصهيوني على المرأة الفلسطينية.

وأضافت :" نبرق بتحيَّة إجلال وإكبار للأسيرات الماجدات في تحدّيهنّ ظلم السجّان ونطالب المؤسسات الدولية النسوية والحقوقية العمل على إطلاق سراحهن من سجون الاحتلال.

كما وجهت الوزارة تحيَّة للمرابطات للنساء الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن وصمودهن، في المسجد الأقصى المبارك، في مدن وقرى الضفة المحتلة وغزة المحاصرة، في الداخل والشتات وفي مخيمات اللجوء؛ اللّواتي يواصلن صمودهنّ وصبرهنّ وتضحيتهنّ، رغم الظلم والحصار والعدوان والتضييق والإبعاد الذي يتعرّضن له بفعل الاحتلال.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية وخاصة العاملة في مجال المرأة بتحمل مسئولياتها بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة وفق ما نصت عليه كافة القوانين الدولية والإنسانية، داعية المؤسسات الرسمية والأهلية الى الحفاظ على حقوق المرأة بشكل كامل وتعزيز حضورها في مختلف المجالات تقديرا لمكانتها وتضحياتها المستمرة وتطبيقا للقانون.

وأكدت الوزارة على انها تولي المرأة اهتماما كبيراً ومستمراً من خلال توفير الضمان الاجتماعي لها وحمايتها لها من العنف والعمل على تمكينها الاقتصادي وتعزيز صمودها والدفاع عن حقوقها.