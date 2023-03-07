المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير، وذلك بدءً من يوم الخميس القادم.
وقالت إن الصرف سيكون بنسبة 60% وحد أدنى 1800 شيكل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
وأشارت إلى أن الصرف سيكون بنفس آلية الشهر الماضي.
عاجل |
07 آذار / مارس 2023 12:56
13:51الاقتصاد: تنظم جولات تفقدية على مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة
13:48"وزارة الاتصالات" تشيد بدور النيابة العامة في مواكبة التحوّل الرقمي الحكومي
13:39"الأوقاف "تكرّم المشاركات في مسابقة واعظة المستقبل
13:31سبل استفادة وزارة الزراعة من المياه المعالجة ومنتجاتها
13:12" الأغا" يتفقّد مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات بخان يونس