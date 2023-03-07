المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير، وذلك بدءً من يوم الخميس القادم.

وقالت إن الصرف سيكون بنسبة 60% وحد أدنى 1800 شيكل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

وأشارت إلى أن الصرف سيكون بنفس آلية الشهر الماضي.