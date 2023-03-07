ائتلاف توعية المرأة يطلق خطته لعام 2023(وطن واحد ونضال موحد)

غزة – وكالة الرأي :

أطلق ائتلاف توعية المرأة، خطته لعام 2023 بعنوان (وطن واحد ونضال موحد)، وذلك تتويجاً لليقين بالحق الحتمي للعودة للوطن المغتصبـ وذلك بمناسبة العالمي للمرأة، الثامن من شهر مارس/آذار، وبناءً على الإعلان عن عام 2023 عام مناصرة المرأة الفلسطينية .

وذكرت مدير دائرة الجمعيات النسوية بوزارة شؤون المرأة عالية عيد، خلال مؤتمر صحفي في المكتب الإعلامي الحكومي، أن الهدف الأول في ائتلاف توعية المرأة لهذا العام 2023، هو تعزيز صمود المرأة والأسرة الفلسطينية من خلال (ترسيخ مفاهيم التنمية التحررية لدى المرأة، وترسيخ منظومة وعي دائم للمقاومة).

وأشارت إلى أن الهدف الثاني يتمحور في إبراز جرائم الاحتلال والانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية والأسرة الفلسطينية وبناء مواقف عملية دولية لمواجهة تلك الانتهاكات، فيما أن الهدف الثالث، فهو إنتاج سردية فلسطينية تعزز الخطاب المقاوم والحق في الاستقلال والتحرير وتواجه سردية الاحتلال.

ودعت عيد جميع الجهات ذات الصلة خاصة مؤسسات المجتمع المدني بالانضمام للائتلاف لتعزيز الالتفاف الوطني حول قضايانا المصيرية ودعم دور المرأة الفلسطينية الوحدوي في معركة التحرير.

يذكر أن ائتلاف توعية المرأة تتراسه وزارة شؤون المرأة وبعضوية وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الثقافة، المركز الإعلامي الحكومي، القضاء الشرعي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، هيئة توثيق جرائم الاحتلال والعديد من مؤسسات المجتمع المدني