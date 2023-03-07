سبل استفادة وزارة الزراعة من المياه المعالجة ومنتجاتها

غزة - وكالة الرأي :

تسعى وزارة الزراعة بغزة بالتعاون مع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على إيجاد مصادر بديلة للمياه التقليدية للري، إضافة إلى استخدام ما يعرف بـ"الحمأة" كسماد بديل للنبات والمزروعات.

ويقول المهندسون العاملون في قسم المعالجة في الوزارة، إن القسم يهتم بتوفير مصادر مياه بديلة للمياه التقليدية الموجودة حالياً في غزة، مثل استخدام المياه المسترجعة، وإيجاد آلية لاستخدام الحمئة الناتجة عن ذلك في الاستخدام الزراعي.

وحول آلية معالجة المياه العادمة واستخلاص الحمئة، وضح المهندسون أن محطات المعالجة تعمل على عدة مراحل الأولى يتم فيها استقبال 60 ألف كوب في اليوم والثانية 90 ألف والثالثة 120 ألأف، أما المرحلة الثانية فتصل إلى 180 ألف كوب في اليوم.

بعد ذلك تبدأ مرحلة المعالجة بإزالة المواد الصلبة، ومن ثم نقل المياه إلى احواض إزالة الرمال والشحوم، بعد ذلك النقل إلى احواض الترسيب الأولي.

ويلي ذلك المعالجة الثانوية في أحواض الترسيب النهائية حيث يتم بعدها ضخ المياه المعالجة إلى وادي غزة.

وفيما يتعلق بـ"الحمأة" فيتم وضعها في أحوض الترسيب الأولي ومن ثم معالجتها بدرجة حرارة معينة لمدة 21 يوم ومن ثم نقلها لأحواض التجفيف ومن ثم ترحيلها إلى مكب النفايات.

ويؤكد القسم أنه يتم العمل حالياً على محاولات استخدام "الحمأة" كسماد زراعي، حيث تخضع للتجارب الفحوصات في مختبرات وزارة الزراعية وأعطت مؤخراً نتائج مبهرة، في سبيل تعميمها للمواطنين والمزارعين بشكل عام

ويهدف مشروع معالجة المياه واستخلاص "الحمأة" لحماية البيئة بالدرجة الأولى وإيجاد مصدر بديل للمياه للاستخدامات الزراعية واحياء وادي غزة وارجاعه ليكون محمية طبيعية.