السياحة وجمعية وكلاء السياحة تناقشان سبل تسهيل عمل المنشآت السياحية

غزة- وكالة الراي

ناقشت وزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر سبل تسهيل عمل المنشئات السياحية والإشكالات التي تواجهها والحلول الممكنة لذلك.

وأكد مدير عام المهن السياحية د. زكريا الهور أن الوزارة تواصل عقدت اللقاءات مع المؤسسات والجهات المختلفة للسير بعجلة الاستثمار الداخلي للأمام وتجاوز العقبات التي تحول دون قيام المنشئات السياحية بدورها على الوجه الأمثل، ويأتي اجتماع اليوم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الخصوص.

وتابع د. الهور بأن اللقاء تمحور حول عمل المكاتب وفق معايير التصنيفات الأخيرة التي وضعتها الوزارة وإمكانية استفادة أصحاب المنشآت السياحية ومكاتب السفر من قرار تمديد خصم 50% على رسوم الترخيص للمنشآت السياحية لنهاية العام.

من جانبها أكدت إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر على أهمية اللقاء، مثمنه دور الوزارة في السعي الجاد لوضع تصور للحلول أمام المشكلات التي تواجهها على الدوام.