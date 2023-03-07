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وكيل وزارة الأشغال يتفقد مشروع جسر القرارة

07 آذار / مارس 2023 02:00

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غزة- وكالة الرأي 
تفقد وفد مشترك ضم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د.جواد الآغا، ورئيس مجلس إدارة جمعية بيادر للبيئة والتنمية م. وجيه أبولحية ورئيس بلدية القرارة م.باسم شراب، طبيعة سير العمل في مشروع إنشاء جسر للمشاة في مدينة القرارة.
حيث اطلع الوفد، على حيثيات المشروع وآليات العمل بالإضافة إلى استعراض سريع لخطة العمل.
بدوره، اشاد  الوفد، بجهود كل من ساهم في إزالة المعيقات في إنجاز المشروع بما يخدم المواطنين بالشكل المناسب.
يذكر أنه، منذ الخميس الماضي تجري أعمال تنفيذ مشروع إنشاء جسر للمشاة على شارع صلاح الدين بالقرب من مركز مسقط الصحي بالقرارة.
ويأتي هذا المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، وذلك من خلال جمعية بيادر للبيئة والتنمية، وتنفيذ شركة سكلز آند كوليتي.
 

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