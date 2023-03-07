زراعة خان يونس تتفقد مشاتل الخضار في المحافظة

غزة- وكالة الرأي

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخانيونس ممثلة بمديرها م. معيد الاغا وبرفقة م. منير ابوصالح رئيس قسم الانتاج النباتي وم. أسعد أبوطعيمه، رئيس قسم الانتاج الحيواني جولة ميدانية لكافة مشاتل المحافظة المنتجة لاشتال الخضار، وذلك مع بدء الموسم الزراعي في العروة الربيعية، وذلك ضمن جهود وزارة الزراعة بمتابعة مدخلات الانتاج وجودتها الزراعية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي.

بدوره،شدد م. الأغا،على ضرورة الاهتمام بالمشاتل وتهيئة كل العوامل لنجاح الاشتال وهي الخطوة الاولى لنجاح الزراعة مع اختيار الاصناف ذو الجودة العالية، وضرورة الاهتمام بنوعية المياه المستخدمة في الري، حسب خلوها من المشاكل خلال فترة الانتاج.

فيما دعا م. صالح الى ضرورة الاهتمام بأفضل الاصناف المقاومة للافات الزراعية خلال فترة زراعتها،مؤكدا على أهمية السجلات الزراعية وثوتيق ميعاد التشتيل والصنف والنوع والعمر والبيع والشراء وغيرها من المعلومات الضرورية .

