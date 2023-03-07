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في اليوم العالمي للمرأة

الإعلامي الحكومي: المرأة الفلسطينية حققت إنجازات على كافة الصعد

07 آذار / مارس 2023 02:35

أرشيف
أرشيف

هنأ المكتب الإعلامي الحكومي المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يحييه العالم في الثامن من آذار من كل عام، ويتم فيه تسليط الضوء على ما تقدمه المرأة من إنجازات على كافة الصعد الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية ويكون فرصة لدعم مشاركتها في مختلف المجالات.

وأعرب المكتب في بيان له اليوم، عن اعتزازه بالمرأة الفلسطينية ودورها الريادي الذي لعبته على مدى العقود الماضية جنباً إلى جنب مع الرجل من تضحياتٍ جسام على صعيد بناء المجتمع الفلسطيني والثورة ضد المحتل.

وأضاف المكتب:" استطاعت المرأة عبر هذا النضال الطويل والدامي ضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية أن تفرض حضورها في كافة تفاصيل الحالة الوطنية، فكانت المناضلة والشهيدة والأسيرة والجريحة".

وأشاد بالدور الذي سطرته المرأة الفلسطينية في مختلف مجالات الابداع المجتمعي والثقافي والإعلامي والأدبي والتعليمي، وهو ما يثبت أن المرأة الفلسطينية تبدع في كافة المجالات إذا ما أتيحت لها الفرصة وتوفرت لديها الإمكانيات والظروف، بالرغم من كل العقبات التي تعانيها ويعيشها شعبنا الفلسطيني بشكلٍ عام، وقطاع غزة بشكلٍ خاص بسبب الحصار الجاثم على صدر أهله منذ 16 عام.

ووجه المكتب التحية إلى أمهات فلسطين وبناتها القابعات في أقبية سجون الاحتلال الظالمة واللواتي بلغ عددهن (29) أسيرة، منهن (7) أسيرات أمهات، و(3) قاصرات، واللواتي يعشن أقسى الظروف الإنسانية التي ترفضها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في ظل سياسة بن غفير الهمجية بحق الأسرى والأسيرات والتي هي سياسة ونهج لدى هذا الاحتلال منذ بدايات احتلاله لأرض فلسطين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لمعاناة الأسيرات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال بشكلٍ عنصري يتناقض مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية بشأن حقوق المرأة، وضرورة الإفراج عنهن.

كما استحضر المكتب في هذه المناسبة ما تعرضت وتتعرض له الصحفيات الفلسطينيات من اعتداءاتٍ وانتهاكات بلغت خلال العام المنصرم (106) انتهاكاً، لتضرب بالقانون الدولي ومواثيقه عرض الحائط.

وذكر البيان بجريمة الاحتلال باغتيال الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، وما زال الشعب الفلسطيني ينتظر أن تتحرك "العدالة الدولية" ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، لتنتصر لأرواح الزميلتين ومن سبقهم من شهداء وشهيدات شعبنا وإعلامنا الفلسطيني.

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