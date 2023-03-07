الإدارة العامة للحاسوب بالحكم المحلي تستعرض أبرز إنجازاتها الرقمية

غزة - وكالة الرأي:

استقبلت وزارة الحكم المحلي صباح اليوم وفد لجنة التحول الرقمي الحكومية لاطلاعها على جهودها نحو التحول الرقمي وانجازاتها بالخصوص.

حيث رحب وكيل الوزارة م. سمير مطير وفريق الادارة العامة للحاسوب بالوزارة بوفد لجنة التحول الرقمي الحكومية.

وأشار م. علي جودة مدير عام الحاسوب بوزارة الحكم المحلي أن الوزارة كانت من أولى المؤسسات الحكومية المبادرة في عملية التحول الرقمي من خلال تصميم عدد من البرامج الإلكترونية التي ساهمت في تجويد الخدمة المقدمة للجمهور.

بدورها استعرضت م. وفاء أحمد مدير دائرة البرمجة بالوزارة انجازات الوزارة التكنولوجية خلا عام 2022 والتي كانت أبرزها "تطوير منظومة جلسات اللجنة المركزية وقراراتها، تطوير منظومة الارشيف المركزي؛ تطوير منظومة المعاملات الالكترونية، حوسبة منظومة موسوعة قوانين الهيئات المحلية، حوسبة منظومة متابعة قرارات اللجنة المركزية، حوسبة نظام الهيكلية التشغيلية، حوسبة النظام المكاني والمعلوماتي، حوسبة نظام خدمات الجمهور للهيئات المحلية وهو قيد التجربة في بلدية النصيرات".

وفي المقابل أشاد رئيس لجنة التحول الرقمي الحكومية م. إسماعيل حمادة بعمل طاقم وزارة الحكم المحلي وانجازاتها على صعيد التحول الرقمي؛ وأوضح أن الهدف من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الحكومية، تتمثل بمتابعة إنجازات الوزارات الحكومية خلال عام 2022 ورؤيتها للعام الجاري 2023، والاستماع للتحديات التي تواجه الفريق البرمجي بالوزارة والتي تتعلق بالإجراءات أثناء التطبيقات أو تتعلق بقلة عدد الكادر البشري أو بضعف البنية التحتية للشبكة.

كما أكد م. حمادة على أن اللجنة تتطلع للتأكد من سير وحدات الحاسوب بالوزارات وفق الإطار الاستراتيجي والمسار الذي وضعته وزارة الاتصالات، والتأكد من أن البرامج والأنظمة التي تعمل على تقديم خدمة راقية للجمهور تكون منسجمة مع الهدف العام المتمثل في تسخير التكنولوجيا للمواطن في كافة المجالات، وكذلك التكامل بين كافة المؤسسات الحكومية في تقديم المعلومة للمواطن والتأكد من عدم التعارض في هذا المجال.

من الجدير ذكره أن لجنة التحول الرقمي الحكومية تشكلت لمتابعة خطوات التحول الرقمي الحكومي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.