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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

08 آذار / مارس 2023 11:54

معبر رفح البري - صورة أرشيفية
معبر رفح البري - صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس.

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/9) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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