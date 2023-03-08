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فصائل المقاومة: ردنا قادم لا محالة على جرائم الاحتلال

08 آذار / مارس 2023 12:39

غزةوكالة الرأي

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الشلال النازف من الدم الفلسطيني على أرض الضفة الغربية المحتلة سيشعل نار الثورة والمقاومة رداً على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، مؤكدةً أن ردها قادم لا محالة.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، أن طريق الاشتباك مع العدو وجنوده الصهاينة هو السبيل لمواجهة عنجهية الاحتلال وحكومته الفاشية واجراءاتها الاجرامية.

وتوجهت بالتحية للمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في التصدي لقوات الاحتلال الغاشمة وحققوا إصابات محققة في جنوده وآلياته.

وزفت الفصائل، الشهداء الأبرار والمقاومين الأحرار الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الغاشم لمخيم جنين الثورة والبطولة.

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