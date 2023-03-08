المستشفى الأوروبي ينظم فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

خانيونس - وكالة الرأي:

نظمت شعبة التقارير والتحويلات بقسم شئون المرضى في مستشفى غزة الأوروبي، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الموظفات والموظفين بالمستشفى وبمشاركة نائب المدير الاداري والمالي أ. مصطفى بكري ومدير دائرة المختبر أ. ماجد البطش ونائبه أ. عواطف كراز ونائب رئيس قسم خدمات المرضى ا. فتحية أحمد ومدير العلاقات العامة والاعلام أ. يحيى النواجحة.

من جانبه أكد نائب المدير الإداري والمالي أ. مصطفى بكري على أهمية دور المرأة في تقدم ورفعة المجتمع ، مشيراً إلي أن المستشفى يزخر بالسيدات اللاتي أثبتن قدرتهن على العطاء في كل الظروف.

وفي كلمتها، نيابة عن رئيس قسم خدمات المرضى، أعربت ا. فتحية أحمد عن جزيل شكرها لكل القائمين على الفعالية الذين استشعروا أهمية المرأة ودورها الرائد بكل المجالات.

بدورها أشارت القائمة على الفعالية أ. حنان عوض رئيس شعبة التقارير والتحويلات إلى أن المرأة التي كرمها الاسلام ما زالت تثبت جدارتها بكونها قادرة على تحمل أعظم المسؤوليات وخدمة المجتمع بكل ما لديها من ابداعات وتميز، معربة عن شكرها لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية لاسيما أ. نشات المغاري.

وتضمنت الفعالية تكريم عدد من المتطوعات وعدد من السيدات العاملات بالقسم، إضافة إلى تقديم بعض الهدايا للمتطوعين وللموظفين، تقديراً لجهودهم في خدمة المرضى.