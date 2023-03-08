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الداخلية تنشر ملحق كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

08 آذار / مارس 2023 04:49

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WhatsApp Image 2023-03-08 at 4.44.38 PM

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، "ملحق كشف التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس 9 مارس 2023م.

 

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