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مجمع الشفاء يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة MedGlobal

09 آذار / مارس 2023 09:12

مجمع الشفاء يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة MedGlobal
مجمع الشفاء يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة MedGlobal

غزة - وكالة الرأي

بحث د.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، سبل التعاون المشترك مع وفد مؤسسة MedGlobal ممثلا بمديرة المكتب أ.رجاء نور وأ.سليمان الغانم شريك المؤسسة، وبحضور مدير عام التعاون الدولي د. مروان أبو سعدة، ود.سامي جبر مدير دائرة التدريب والتطوير بالمجمع.

وأطلع د.أبو سلمية الوفد على الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع وتطورات العمل فيه والتي تعد أحد أكبر عناوين الخدمة الصحية المقدمة التي استطاعت وزارة الصحة وادارة المجمع تحقيقها من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا والذي يعيش تحت وطأة الحصار الظالم منذ نحو 16 عاما.

من جانبه، ثمن مدير عام التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة زيارة الوفد والتي تأتي استمرارا في الدعم المتواصل في مختلف المجالات خاصة المجال الصحي.

وأكد وفد المؤسسة على الاستمرار في دعم جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

وفي نهاية الزيارة رافق د.أبو سعدة ود.جبر الوفد بزيارة قسم الكلية الصناعية وقسم الطوارئ الجديد.

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