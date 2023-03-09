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أوقاف غزة تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لصالح بناء مسجد

09 آذار / مارس 2023 09:18

أوقاف غزة تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لصالح بناء مسجد
أوقاف غزة تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لصالح بناء مسجد

غزة - وكالة الرأي:

أنهت مديرية أوقاف غزة إجراءات استلام قطعة أرض بمساحة "400" متر مربع لصالح بناء مسجد أبو بكر عويضة، في شارع عشرة بالمحافظة، بتبرع كريم من المحسن ناظم عويضة.

وحضر مراسم توقيع عقود الملكية، مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة، ورئيس قسم الشؤون القانونية أ. أحمد أبو الخير، وممثل عن عائلة عويضة د. وليد عويضة.

بدوره أكد أبو سعده على أهمية بناء المساجد ورعايتها، ودورها داخل المجتمع المسلم في أداء العبادات والفرائض، وتلقي تعاليم الدين ونشر الوعي الديني، مشيداً بجهود فاعلي الخير على مساهمتهم في إعمار بيوت الله وأن يكون بناء المسجد صدقة جارية لهم.

من جهته أوضح عويضة أن تعزيز وجود المساجد في المجتمع المسلم يساهم بشكل كبير في تمسك المسلمين بدينهم وعقيدتهم، ويترك أثراً طيباً في انتشار الفضيلة والرحمة بين الناس.

مثمناً جهود وزارة الأوقاف في إتمام عملية استلام قطعة الأرض، واهتمامها في انجاز مراحل بناء المسجد خلال المرحلة المقبلة.

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