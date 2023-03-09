وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنفذ جولة دعوية في عدد من مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية تُكرّم طلاب امتياز الفصل الأول من دبلوم الدراسات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة التوثيق الطبي بالصحة تشرع بتقييم ملفات المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنظّم اللقاء السنوي لموظفي المساجد وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مجمع الشفاء ينجحون في إنقاذ ساق شاب من البتر الكامل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لصالح بناء مسجد وكالة الرأي الفلسطينية " التعليم" تتطلع على البرامج التعليمية في مديرية خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة MedGlobal وكالة الرأي الفلسطينية نار تخرج من باطن الأرض وتلتهم قرية بأكملها في السودان وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" و" التعليم" يعقدان اللقاء التفاكري الثالث لحماية طالبات الثانوية
أخبار » الأخبار الحكومية

أطباء مجمع الشفاء ينجحون في إنقاذ ساق شاب من البتر الكامل

09 آذار / مارس 2023 09:18

أطباء مجمع الشفاء ينجحون في إنقاذ ساق شاب من البتر الكامل
أطباء مجمع الشفاء ينجحون في إنقاذ ساق شاب من البتر الكامل

غزة- وكالة الرأي

تمكن فريق طبي تشخيصي متعدد التخصصات في مجمع الشفاء مكون من جراحي التجميل والعظام من إجراء عملية نوعية ومعقدة تجرى لأول مرة في قطاع غزة، وهى عبارة عن نقل نسيج من الجلد والعضلات مع الشريان المغذي له وتوصيله في شريان الساق الرئيسي.

 وأفاد د.أحمد المخللاتي رئيس قسم الحروق والتجميل أن المريض والذي يبلغ من العمر 35 سنة تعرض لإصابة فقد خلالها جزءاً كبيراً من أنسجة ساقه اليمنى و12 سم من عظام الساق، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات تتهتك الأنسجة المحيطة بمنطقة الإصابة ولا تصلح للترميم، مضيفاً أنه تم التعاون بين فريق جراحة التجميل وجراحة العظام وقاموا بتغطية الجلد والعضلات المفقودة ليتمكن فريق جراحة العظام برئاسة د.محمود مطر من تركيب جهاز تطويل متطور أحادي الجانب لنقل وتعويض العظام، بعد عمل شق عظمي بأسفل عظم الظنبوط.

وأوضح د.المخللاتي ان المريض تلقى الرعاية الطبية بنفس المعايير والتوصيات العالمية، والتي توصي ببدء عملية ترميم الساق قبل انتهاء الأسبوع الثاني من الإصابة.

بدوره عبر د.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي عن شكره وتقديره العميق إلى جميع الكوادر الصحية خاصة وأن المجمع شهد خلال الفترة الماضية اجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة مختلف التخصصات لاسيما قسم القسطرة القلبية وجراحة الصدر وجراحة الأطفال وجراحة العظام والأعصاب وغيرها من العمليات النوعية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟