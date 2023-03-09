أطباء مجمع الشفاء ينجحون في إنقاذ ساق شاب من البتر الكامل

غزة- وكالة الرأي

تمكن فريق طبي تشخيصي متعدد التخصصات في مجمع الشفاء مكون من جراحي التجميل والعظام من إجراء عملية نوعية ومعقدة تجرى لأول مرة في قطاع غزة، وهى عبارة عن نقل نسيج من الجلد والعضلات مع الشريان المغذي له وتوصيله في شريان الساق الرئيسي.

وأفاد د.أحمد المخللاتي رئيس قسم الحروق والتجميل أن المريض والذي يبلغ من العمر 35 سنة تعرض لإصابة فقد خلالها جزءاً كبيراً من أنسجة ساقه اليمنى و12 سم من عظام الساق، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات تتهتك الأنسجة المحيطة بمنطقة الإصابة ولا تصلح للترميم، مضيفاً أنه تم التعاون بين فريق جراحة التجميل وجراحة العظام وقاموا بتغطية الجلد والعضلات المفقودة ليتمكن فريق جراحة العظام برئاسة د.محمود مطر من تركيب جهاز تطويل متطور أحادي الجانب لنقل وتعويض العظام، بعد عمل شق عظمي بأسفل عظم الظنبوط.

وأوضح د.المخللاتي ان المريض تلقى الرعاية الطبية بنفس المعايير والتوصيات العالمية، والتي توصي ببدء عملية ترميم الساق قبل انتهاء الأسبوع الثاني من الإصابة.

بدوره عبر د.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي عن شكره وتقديره العميق إلى جميع الكوادر الصحية خاصة وأن المجمع شهد خلال الفترة الماضية اجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة مختلف التخصصات لاسيما قسم القسطرة القلبية وجراحة الصدر وجراحة الأطفال وجراحة العظام والأعصاب وغيرها من العمليات النوعية.