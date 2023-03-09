أوقاف خان يونس تنظّم اللقاء السنوي لموظفي المساجد

خان يونس - وكالة الرأي:

نظّم قسم المساجد في مديرية أوقاف خان يونس اللقاء السنوي الخاص بموظفي المساجد، بمشاركة مدير عام المديريات والمساجد أ. منذر الغماري، ومدير المديرية د. محمد الغلبان، ومدير دائرة المساجد أ. راني العدلوني، ورئيس قسم المساجد د. سامي أبو هداف.

وخلال كلمته قال الغماري :"إن العمل في خدمة المساجد هو اصطفاء وكرامة من الله عز وجل يغبطنا عليها الناس".

مضيفًا: "إننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، وعلينا الاستنفار من هذه اللحظة، ومضاعفة الاهتمام بالخدمات المسجدية خلال هذا الشهر الفضيل، وشهر رمضان هو موسم أهل المساجد، والخدمة المقدَّمة فيها هي السلعة التي نقدّمها للمصلين، فعلينا أن نقدّمها بأبهى صورة ممكنة".

واستعرض الغماري جملة من الإرشادات الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى بعض ضوابط العمل التي من شأنها الارتقاء بالعمل المسجدي، والواجب العمل بها خلال المرحلة القادمة، كمواقيت الأذان والإقامة، والاهتمام باللباس، وضبط جمع التبرعات، وتفعيل دور مجالس إدارة المساجد في ضبط عملية الجمع، راجيًا من الله عز وجل أن يبارك في مجهودات جميع موظفي المساجد، وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم.

ومن جانبه أشاد الغلبان بالانضباط والالتزام لدى موظفي مساجد المحافظة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المبارك، والالتقاء بهذه الوجوه النيرة التي اصطفاها الله لخدمة بيوته في الأرض.

ودعا الغلبان موظفي المساجد إلى جعل عام 2023 عامًا مليئًا بالبذل والعطاء؛ في سبيل الارتقاء بمساجدنا، وتقديم خدمة مسجدية تليق بمكانتها وقداستها في ديننا الاسلامي.