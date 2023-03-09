لجنة متابعة التوثيق الطبي بالصحة تشرع بتقييم ملفات المستشفيات

غزة- وكالة الرأي

شرعت لجنة متابعة التوثيق الطبي بالإدارة العامة للمستشفيات بتقييم ملفات المستشفيات وذلك للإعلان عن أفضل مستشفى وأفضل قسم بمستشفيات وزارة الصحة بالالتزام بالتوثيق الطبي.

وأوضحت د. رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات، أن هذا التقييم يأتي ضمن سياسة متابعة الالتزام بالتوثيق بالمستشفيات والتي تبدأ من دور مقدمي الخدمات ومتابعة رؤساء الأقسام والمدراء الطبيين ومدراء التمريض واجتماعات لجان مراجعة السجلات الطبية برئاسة مدير المستشفى.

وبينت أن اللجنة بدأت بوضع معايير اكتمال الملف الطبي ووضع أدوات للقياس وسوف يتم مراجعة عينات عشوائية من جميع الاقسام بالمستشفيات وذلك لخلق بيئة تنافسية بين الاقسام داخل المستشفى الواحدة وبين المستشفيات للعمل بشكل جدي لتحسين التوثيق الطبي والمضي قدما بمأسسة الحوكمة السريرية التي تبدأ من اكتمال المعلومات الصحية.