أوقاف الشمال تنفذ جولة دعوية في عدد من مدارس المحافظة

شمال غزة - وكالة الرأي:

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال جولة دعوية استهدفت مدرسة الكويت ومدرسة حمد بن خليفة ومدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

بدوره أوضح مدير المديرية د. مرسي سلمان، أن الله كرّم المرأة بمكانة عظيمة في الإسلام منذ خلق البشرية فجعلها شريكة الرجل في كل أمور الحياة، مشيراً إلى أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة التي تقف إلى جانب الرجل كافة أمور الحياة المختلفة.

من جهته أشار رئيس القسم أ. هاني منصور أن الأوقاف تواكب كافة المناسبات والأحداث التي تمر بها، واستغلاها من خلال النظرة الشرعية وتعزيز حضور ديننا الإسلامي في هذه المناسبات.

وأشاد بتعاون ادارة المدارس مع فريق الدعاة، وحرصهم على رفع الوعي الديني عند الطالبات وتنفيذ الدروس والمواعظ.