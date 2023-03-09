المالية: بدء تسديد رسوم طلبة جامعة غزة من المستحقات

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة، وذلك من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية أن التسجيل سيبدأ من اليوم الخميس، وينتهي يوم الأحد 2023/03/26، على أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه، أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة).

وأضافت أن قيمة المبلغ الذي سيستفيد منه طلبة الدبلوم والبكالوريوس هو 400 شيكل فقط من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

كما سيستفيد من التسجيل طلبة الدراسات العليا بمبلغ 1000 شيكل فقط، علماً أن الأولوية لمن يسجل أولاً.

يشار إلى أن التسجيل سيكون عبر الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).