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في اليوم العالمي للمرأة

تعليم شرق خان يونس يكرم العاملات بالمديرية

09 آذار / مارس 2023 11:47

تعليم شرق خان يونس يكرم العاملات بالمديرية
تعليم شرق خان يونس يكرم العاملات بالمديرية

خانيونس - وكالة الرأي:

كرمت إدارة التعليم في شرق خايونس، الموظفات العاملات بالمديرية، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. عدلي رضوان رئيس قسم التخطيط والمعلومات، في لفة طيبة بمناسبة يوم العالمي للمرأة.

وأكد لافي على خالص التقدير والاحترام للموظفات العاملات بالمديرية لجهودهن المخلصة خلال أداء عملهن، موضحًا أن هذا التكريم يعبر عن دور المرأة الرائد وعلمها المميز إلى جانب الرجل في كافة المواقع، وأنه الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي ليؤكد تقدير المديرية من رؤساء أقسام وموظفين وإداريين ومشرفين للأخوات العاملات في الأقسام.

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