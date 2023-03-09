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"الأدلة الجنائية بالشرطة وهيئة ملاحقة جرائم الاحتلال" تبحثان التعاون المشترك

09 آذار / مارس 2023 11:58

"الأدلة الجنائية بالشرطة وهيئة ملاحقة جرائم الاحتلال" تبحثان التعاون المشترك

غزةوكالة الرأي:

استقبل مدير عام إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات السيد العميد/ عائد حمادة، مدير عام الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" الأستاذ إيهاب كحيل، وهي المؤسسة الحكومية التي تعمل على توثيق وملاحقة جرائم الاحتلال.

وناقش الطرفان سبل ملاحقة جرائم الاحتلال، وبحث آليات توثيقها حسب الأصول وحفظ الدليل والمحرزات ومدى تطوير الآلي المتبعة في التوثيق بهدف الوصول للجهات الدولية لمحاكمة الاحتلال.

وكذلك تمت زيارة معرض الذخائر العسكرية التابع للإدارة واطلاعهم على القذائف والقنابل المستخدمة من قبل العدو وآلية حفظها حسب الأصول، وتم الاتفاق على مزيد من التواصل وابرام مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنسيق العمل والجهود فيما بينهما للوصول الى اعلى مراتب العمل التوثيقي الصحيح.

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