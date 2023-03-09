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وكيل وزارة الأسرى يكرم الموظفات العاملات في الوزارة

09 آذار / مارس 2023 12:37

وكيل وزارة الأسرى يكرم الموظفات العاملات في الوزارة
وكيل وزارة الأسرى يكرم الموظفات العاملات في الوزارة

غزةوكالة الرأي:

كرم "وكيل وزارة الأسرى والمحررين" أ. بهاء المدهون، الموظفات العاملات في الوزارة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار كل عام، وشكرهن على جهودهن وحرصهن الدؤوب على خدمة قضية الأسرى، وذلك بحضور ومشاركة المدراء العامون ومدراء الدوائر.

وأوضح المدهون أن الهدف من تكريمه للموظفات هو شكرهن وتقديرهن على جهدهن المميز في عملهن في وزارة الأسرى، معبراً عن امتنانه وشكره لكافة الزميلات اللواتي يؤدين دوهن في تربية الأبناء والأجيال والعمل في الوظيفة الحكومية، مقدرا دور الموظفات في تطوير مجال اختصاص عملهن.

 وذكر المدهون أن المرأة تحتاج منا إلى التقدير والاهتمام هديا بسنة رسولنا الكريم الذي طالما قدرها، مضيفاً أن المرأة الفلسطينية لها خصوصيتها عن باقي نساء العالم كونها إمرأة ناضلت وتحملت وصبرت على استشهاد وأسر زوجها أو أخاها أو والدها.

من جانبها، عبرت أ. علا النباهين "مدير وحدة الرعاية والإرشاد" في الوزارة عن شكرها العميق لهذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على الاهتمام بكافة العاملين بما ينعكس إيجابا على الاهتمام بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

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