وزارة العمل تشارك في المعرض التقني 2023

غزة – وكالة الرأي:

شاركت وزارة العمل، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات التشغيل، صباح اليوم الخميس 9/3/2023، في فعاليات المعرض التقني 2023، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.

وضم وفد الوزارة أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل ورئيس المجلس الوطني للعمل عن بعد، وم. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل، بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس الوطني للعمل عن بعد أ. ممتاز الأغا حيث تجول الوفد على مرافق المعرض الذي يضم العديد من المشاريع الريادية في المجالات التقنية والحرفية.

وجرى خلال الجولة مناقشة العديد من المشاريع التي يمكن توجيهها نحو العمل عن بعد، والتي تعتبر ذات طابع تقني ومعلوماتي "تطبيقات الجوال والبرمجة"، كما تم تقديم معلومات عن دور وزارة العمل في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة من خلال صندوق جذور.