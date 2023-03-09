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خلال حفل تكريم الموظفات.. "العمل الحكومي" تشيد بجهود المرأة الفلسطينية

09 آذار / مارس 2023 05:26

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

غزةوكالة الرأي:

أكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، أ. محمد هاشم الفرا، على أن جهودهم لا تتوقف من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة الفلسطينية، مشيراً إلى الاحتفاء بالمرأة في المجتمع الفلسطيني يكون طوال العام.

وخلال حفل نظمته نقابة الموظفين في القطاع العام برعاية رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، بمناسبة يوم المرأة العالمي، حمل عنوان: "فعالية الثامن من آذار لمناصرة الموظفات في القطاع العام"، قال الفرا: "الاحتفاء بالمرأة وتقديرها هو طيلة العام لتعيش هذه المرأة أمًا وأختًا وزوجةً بعيدة عن الاستغلال والعنف والتهميش".

من جهتها، قالت وكيل وزارة شؤون المرأة، أ. أميرة هارون: "نلتقي اليوم نخبة من أهم نخب المجتمع وهي نخبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي ونزف لها بشريات أننا معها ".

وأشادت هارون في حديث خاص لـ"وكالة الرأي" على هامش الفعالية، بجهود المرأة الفلسطينية والعاملة منهنّ، قائلة: "المرأة العاملة أظهرت كفاءة منقطعة النظير؛ لأنها عملت وواجهت ظروف صعبة خلال العمل في هذه الحكومة وأظهرت قدرة على التعامل مع هذا الواقع الصعب وقادت حلول رائعة".

من جهته، أشار رئيس نقابة الموظفين م. خليل الزيان، إلى أن هذه الفعالية تأتي تكريماً لجهود الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال المزين في حديث لـ "وكالة الرأي": "نحن مع الموظفة الفلسطينية ونحن مع التيسير في حياتها والتسهيل عليها، وهذا الحفل يأتي ضمن أنشطة النقابة وضمن خطتها بتطوير عملها وخطتها وصولاً لأن تكون النقابة مؤسسة تخدم كافة الموظفين والموظفات".

من جهتها، شددت علياء عيد مديرة دائرة الجمعيات النسوية بوزارة شؤون المرأة على أهمية مناصرة المرأة الفلسطينية وتكريمها على جميع الأصعدة.

وقالت عيد، في حديث خاص لـ "وكالة الرأي": "هذا الحفل بمثابة اعتراف من الحكومة الفلسطينية بإنجازات ومكانة المرأة الفلسطينية".

 

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