كشفان جديدان للمسافرين عبر معبر رفح البري

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس 9 مارس 2023، عن كشفين جديدين للمسافرين عبر معبر رفح البري.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشفين متابعة مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.

وشددت على أنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره المحدد.

وفيما يلي الكشفين كما وصلا "وكالة الرأي":

1️⃣ كشف المسافرين رقم (2023/10)

https://drive.google.com/file/d/19IaSJ_EvzT3AjwcjejZIjTmy0mqVYXbL/view?usp=sharing

2️⃣ كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10)

https://drive.google.com/file/d/1qMe6jM7R4cvTNeT4EtlASyg-U7Yp8m8t/view?usp=sharing



