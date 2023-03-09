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الزراعة والاقتصاد تناقشان الاستعدادات لشهر رمضان

09 آذار / مارس 2023 06:00

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غزة-الرأي:

ناقشت وزارتا الزراعة والاقتصاد اليوم الخميس 9-3-2023 من خلال المجلس الإستشاري لقطاع الدواجن والذي يضم مجموعة من ممثلي الجهات الفاعلة في قطاع صناعة الدواجن، الإستعدادت المشتركة لإستقبال شهر رمضان المبارك لاسيما توفير الكميات المناسبة من اللحوم البيضاء.


وأكدت وزارة الزراعة أن شركات استيراد البيض المخصب أدخلت الكميات المناسبة، وفقا لتخطيط الوزارة الهادف الى تحقيق توازن في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تناسب الأسعار للمستهلكين وتحقيق هامش ربحي للمربين.


وفي السياق، شدد المجلس على ضرورة الإلتزام بتسعيرة "بيض المائدة" المتفق عليها من المزرعة الى المستهلك النهائي، مؤكداً بأن وزارتي الزراعة والاقتصاد ستواصلان المتابعة عن كثب لأي تجاوزات غير مبررة،والتعامل مع أصحابها وفقاً للأصول.


وتطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه قطاع الدواجن، والتأكيد على توجه وزارة الزراعة لدعم وتحسين البنية التحتية لمربي الدواجن، سواء من خلال المشاريع الزراعية، أو من خلال فتح مجال الإستفادة من القروض الحسنة عبر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني، لاسيما في مجال تطوير المزارع المفتوحة الى نصف مغلقة، بما يساهم في تعزيز وحماية المربي الفلسطيني، وزيادة هامش الربح وتجنب الخسائر.
 

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