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الوكيل المساعد لوزارة المالية يزور معبر كرم أبو سالم

09 آذار / مارس 2023 07:36

جانب من الاجتماعات المنعقدة على هامش الزيارة
جانب من الاجتماعات المنعقدة على هامش الزيارة

رفح - وكالة الرأي:

زار وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق أ.منذر السقا معبر كرم أبو سالم التجاري، لمتابعة سير العمل.

واطلع السقا على آليات العمل الجديدة بالمعبر، وتأكد من سلامة الإجراءات وأدوات الرقابة والتدقيق بما يساهم في الحفاظ على المال العام.

وعقد السقا اجتماعاً مع مدير جمارك المعبر، ومدير الرقابة، إضافة إلى مدير دائرة المعابر بالإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة.

كما عقد اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني م.عبد الفتاح أبو موسى.

وناقش الطرفان آليات العمل المشترك والتنسيق لتعزيز التدقيق والرقابة على إجراءات العمل.
 
وأكد السقا أن دور الوزارات والأجهزة العاملة بالمعابر تكاملي، ويهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى سعي وزارته لتحسين الإجراءات المالية والإدارية في المعابر.

بدوره ثمن أبو موسى دور موظفي المعابر في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الموظفين يعملون في فترات الطوارئ لتوفير المخزون السلعي في غزة.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يساهم في سرعة اتمام الإجراءات الجمركية والمالية في المعبر. 

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