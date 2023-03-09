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لشرح التصريح الالكتروني

جمارك معبر رفح التجاري تلتقي بالمخلصين الجمركيين

09 آذار / مارس 2023 08:00

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رفح - وكالة الرأي:

التقى مدير جمارك معبر رفح التجاري أ. أحمد المصري بالمخلصين الجمركيين لشرح آليات العمل بالتصريح الالكتروني للبضائع الواردة من معبر رفح التجاري.

وأوضح المصري أن الهدف من التصريح الالكتروني تسهيل مهام المخلصين الجمركيين وسرعة إنجاز المعاملات، مقدمًا شرحًا لآلية إدخال البيانات عبر النظام الالكتروني.

وقال المصري: إن التصريح يساهم في سرعة تخليص البضائع الواردة من الجانب المصري، ويأتي في إطار تطوير بيئة العمل في المعبر.

وأشاد المخلصون الجمركيون بالتصريح الالكتروني الذي يسهل عملهم ويسرع من عملية تخليص البضائع، مقدمين شكرهم لوزارة المالية على تطوير برامجها المحوسبة التي تساعدهم في إنجاز مهامهم.

وأطلقت وزارة المالية مؤخراً خدمة تصريح البضائع الالكتروني، والذي يسمح بتسجيل بيانات البضائع المستوردة، لتشمل البضائع و الكميات المراد استيرادها، وتساهم الخدمة في سرعة اتمام الإجراءات الجمركية للبضائع عبر المعابر.

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