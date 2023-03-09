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خلال جولة مشتركة للسياحة مع الحكم المحلي وبلدية غزة

خلة: متمسكون بالسير وفق استراتيجية للنهوض بالسياحة

09 آذار / مارس 2023 08:20

جولة مشتركة للسياحة مع الحكم المحلي وبلدية غزة
جولة مشتركة للسياحة مع الحكم المحلي وبلدية غزة

غزة-الرأي:

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تشاركية مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية المختلفة بما يعزز من دور القطاع السياحي وينهض به.

وجاء ذلك خلال جولة نظمتها الوزارة بالتشارك مع وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير ووفداً ممثلاً عن بلدية غزة اطلع المشاركون خلالها على العمل في قصر الباشا وميناء الصيادين والإشكالات التي تعترض العاملين وإمكانية التطوير المشترك للموقعين.

وبدوره رحب كلاً من الوكيل مطير ووفد بلدية غزة بمبادرة الوزارة وسعيها الدائم في مد جسور التواصل مع المؤسسات بما ينهض بالاستثمار الداخلي وفق تفكير جمعي شامل.

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