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افتتاح المقر الجديد لمديرية عمل المحافظة الوسطى

09 آذار / مارس 2023 08:42

افتتاح المقر الجديد
افتتاح المقر الجديد

غزة-الرأي:

افتتحت وزارة العمل اليوم الخميس 9/مارس/2023م، المقر الجديد لمديرية عمل المحافظة الوسطى بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين والمدراء العامون ورؤساء الوحدات والإدارات.

وهنأ وكيل الوزارة مدير المديرية أ. مجدي أبو غالي بافتتاح المقر الجديد، مؤكداً أن الانتقال لمكان جديد وأوسع يأتي لخدمة أبناء شعبنا في المحافظة الوسطى.

ووجه التحية لكل الموظفين والموظفات والعاملين في المديرية، الذين يسعون بكل جهد من أجل خدمة المواطنين والعمال.

بدوره، رحب أ. أبو غالي بوفد الوزارة، قائلاً إنهم يعملون بكل جد واجتهاد من أجل الارتقاء بالعمل لتلبية جميع مصالح الناس وخدمتهم بالإمكانيات المتاحة من خلال أقسام المديرية ومكتب التشغيل متعدد الخدمات.

وتقدم مديرية عمل المحافظة الوسطى خدماتها لكل من النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح والزوايدة وبلدة المصدر ووادي السلقا، ومدينة الزهراء والمغراقة ومنطقة وادي غزة.

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