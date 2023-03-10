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الزراعة والإقتصاد تناقشان الاستعدادات المشتركة لشهر رمضان المبارك

10 آذار / مارس 2023 11:28

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غزة- وكالة الرأي 
ناقش كلاً من وزارتي الزراعة والإقتصاد  من خلال المجلس الإستشاري لقطاع الدواجن، والذي يضم مجموعة من ممثلي الجهات الفاعلة في قطاع صناعة الدواجن، الإستعدادت المشتركة لإستقبال شهر رمضان المبارك لاسيما توفير الكميات المناسبة من اللحوم البيضاء.
بدورها،أكدت وزارة الزراعة أن شركات إستيراد البيض المخصب أدخلت الكميات المناسبة، وفقا لتخطيط الوزارة الهادف الى تحقيق توازن في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تناسب الأسعار للمستهلكين وتحقيق هامش ربحي للمربين.
في السياق، شدد المجلس على ضرورة الإلتزام بتسعيرة "بيض المائدة" المتفق عليها من المزرعة الى المستهلك النهائي، مؤكداً بأن وزارتي الزراعة والاقتصاد ستواصلان المتابعة عن كثب لأي تجاوزات غير مبررة،والتعامل مع أصحابها وفقاً للأصول.
وتطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه قطاع الدواجن، والتأكيد على توجه وزارة الزراعة لدعم وتحسين البنية التحتية لمربي الدواجن، سواء من خلال المشاريع الزراعية، أو من خلال فتح مجال الإستفادة من القروض الحسنة عبر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني، لاسيما في مجال تطوير المزارع المفتوحة الى نصف مغلقة، بما يساهم في تعزيز وحماية المربي الفلسطيني، وزيادة هامش الربح وتجنب الخسائر.
 

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