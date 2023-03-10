الشرطة المجتمعية برفح تُنهي عددًا من الخلافات المالية

غزة-وكالة الراي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح 4 خلافات مالية بين عدد من المواطنين, بلغت قيمتها الإجمالية 23000 شيكل.

وبينت الشرطة المجتمعية أنها استقبلت 4 شكاوى محالة من النيابة العامة، متعلقة بخلافات مالية وقعت بين عدد من المواطنين، على إثر معاملات تجارية وديون شرعية.

وأفادت المجتمعية بأن ضباطها قاموا باستدعاء أطراف كل خلاف على حدةٍ، وتمكنوا من حلها جميعاً، بعد مناقشتها، وتقريب وجهات النظر، وبسط الحلول الودية.

ويشار إلى أن الشرطة المجتمعية تعمل بشكل حثيث لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحل جميع خلافاتهم وإشكالياتهم بالطرق الودية بعيدا عن إجراءات المحاكم.