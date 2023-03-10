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مدرسة اليرموك الثانوية تفتتح معرضاً فنياً تراثياً

10 آذار / مارس 2023 05:17

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت مدرسة اليرموك الثانوية للبنين معرضاً فنياً تراثياً فلسطينياً يضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تمثل التراث الفلسطيني الغني والمتنوع.
وقد شارك في افتتاح المعرض مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.
ويضم المعرض زوايا تعرض تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية التي تمثل مختلف جوانب الثقافة الفلسطينية، وتتضمن زوايا المعرض اللوحات الفنية والمنحوتات والحرف اليدوية والأزياء التقليدية والمجوهرات والأدوات المنزلية والفنية والتراثية القديمة وغيرها.
وقال أ.حمدي الدلو: "إن هذا المعرض هو جزء من جهود المديرية والمدارس للحفاظ على التراث الفلسطيني وتعريف أبنائنا الطلبة بتاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني".
وأضاف مدير التربية والتعليم أن المعرض يعتبر فرصة لطلاب المدارس والجمهور العام للاطلاع على ماضي فلسطين وتعلم الكثير عنه، مؤكداً أن هذا المعرض يعكس الثقافة والتراث المتنوعين لفلسطين.
ويعد هذا المعرض فرصة رائعة لمحبي الفن والثقافة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تمثل التراث الفلسطيني الثري والفريد.
 

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