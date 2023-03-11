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تعليم شرق غزة تفتتح مصلى مدرسة صبحة الحرازين الأساسية للبنين

11 آذار / مارس 2023 08:56

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مصلى مدرسة صبحة الحرازين الأساسية للبنين.
وحضر مراسم الافتتاح د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية .أ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية ,أ. بكر مرتجي رئيس قسم النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم العالي ,د. شادي صيدم مدير المدرسة.
وأكد عامر على أن المصلى يساعد في تربية أبنائنا الطلبة , وغرس الثوابت الإسلامية في نفوسهم.
بدوره، أفاد البنا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً في بناء المصليات داخل المدارس لما لها الفائدة في ترسيخ العقيدة الإسلامية لدي الطلبة .
بدوره تحدث صيدم عن الدورات الدينية والأنشطة التي ستقام في المصلى ,مقدماً شكره للجهات الداعمة لبناء المصلى
 

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