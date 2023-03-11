12115 مغادراً و10229 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة - وكالة الرأي :

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5 - 10 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12115 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10229 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11 ألف و911 مواطناً و171 أجانب، و33 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9 آلاف و984 مواطنًا، و195 أجنبيًا، و45 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.