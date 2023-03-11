البث المباشر لمراسم اجراء قرعة الحج لموسمي 1444هـ و1445 هـ

غزة – وكالة الرأي :

تجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في هذه الأثناء، قرعة الحج لموسمي 1444هـ و 1445 هــ، في قطاع غزة لاختيار أسماء الحجاج خلال الموسم الجاري والمقبل.



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وذكر مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة في تصريحات صحفية سابقة أن عدد المسجلين هذا العام 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم".

وأوضح أنه سيتم هذا العام اجراء القرعة على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

وتعقد قرعة الحج اليوم بحضور وزير الأوقاف حاتم البكري الذي وصل القطاع الأسبوع الماضي.