بالأسماء.. الأوقاف تجري قرعة الحج لعامي 2023 و 2024

غزة – وكالة الرأي :

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، قرعة الحج لموسمي 1444هـ/2023 و 1445هـ/2024، في قطاع غزة لاختيار أسماء الحجاج خلال الموسم الجاري والمقبل.

ونشرت الوزارة رابط بأسماء الحجاج المقبولين في القرعة العلنية التي تم اجرائها بشكل مباشر في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة.

وللاطلاع على أسماء الحجاج المقبولين يرجى الدخول إلى الرابط التالي "اضغط هنا"

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وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الأغا لـ"وكالة الرأي" إنه تم إجراء القرعة العلنية لموسمين هذا العام والام المقبل في قاعة رشاد الشوا.

وذكر أن القرعة اختيار الأسماء، أجري وفق نظام النقاط التراكمية التي تأخذ بعين الاعتبار عامل السن والحالة الصحية وعدد سنوات التسجيل، لمنح الفرصة لكبار السن وأصحاب الأعذار.

وقال إن هذا العام يتميز بحضور وطني وبمشاركة وزيز الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ونواب المجلس التشريعي ووكلاء الوزارات وكافة قطاعات أبناء شعبنا، في رسالة المضي قدماً بكافة الاستعدادات للتعبير عن النموذج الراقي لشعبنا.

كذلك أوضح مدير عام الحج والعمرة في الوزارة عادل الصوالحة لـ" وكالة الرأي " أن القرعة اجريت لعامين متاليين هذا العام والعام القادم، حيث كان عدد المسجلين بشكل جدي هم 19853 مسجل سددوا كامل الدفعة وجرى عليهم الاقتراع حسب نسبة السكان لكل محافظة.

وبين أن عدد الحجاج المقبولين لها العام بلغ 2508 حاج منهم قرابة 500 مؤجلين من العام الماضي، فيما كان حجاج قرعة العام القادم 2400 حاج.

وأشار إلى وجود 65 حاج ضمن القرعة من الجالية الفلسطينية المقيمة في القاهرة وستجرى لهم القرعة في السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

تصوير : محمد العف