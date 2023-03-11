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الصحة: شكلنا لجنة للوقوف على ملابسات حادث الطفل الحوراني

11 آذار / مارس 2023 01:25

وزارة الصحة
وزارة الصحة

غزة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الصحة بغزة، إنها قامت بتشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقف على ملابسات الحدث الاستثنائي الذي تعرض له الطفل مراد عمار الحوراني خلال اجراء عملية جراحية له.

وأكدت الصحة في تصريح وصل "وكالة الرأي" اليوم السبت، أنها تتابع الحالة الصحية للطفل مراد، والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت أن توقف مفاجئ حدث لقب الطفل خلال اجراء العملية، الأمر الذي استدعى دخوله للعناية المركزة ومن ثم تحويله للعلاج بالخارج، وبعد عودته إلى قطاع غزة، تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل الطبي.

وأكدت الوزارة أنها قامت بتشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات إجراء العملية الجراحية وتحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات.

كذلك أكدت على وقوفها أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة، بما في ذلك تذليل كافة العقبات لإتمام رحلة التشافي داخل وخارج قطاع غزة.

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