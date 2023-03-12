"شؤون المرأة" تحدد موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة "امرأة فلسطين"

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة شؤون المرأة في غزة، إنه سيتم الإعلان عن الفائزات بجائزة "امرأة فلسطين" للعام 2023 في موسمها الثامن وذلك في 20 مارس الجاري على شرف يوم المرأة العالمي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الإعلان عن الجائزة سيكون في حفل كبير برعاية رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، حيث سيتخلل الحفل عديد من الفقرات المعبرة عن عطاء وتضحيات المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الجائزة تأتي إيماناً بدور المرأة الفلسطينية الفعال في النهوض بالوطن، ولتكريم سيدة فلسطينية أحدثت أثراً واضحاً في مسيرة تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده تحت شعار "امرأة فلسطين"، بالإضافة إلى تكريم "فلسطينيات متميزات" في مجالات عديدة تكريماً وتقديراً للمرأة الفلسطينية المُلْهِمة.

ونوهت الوزارة، إلى هذه الفعالية استمرت في كل عام -وتحديداً في الثامن من آذار- لتكون فعالية سنوية خاصة بالوزارة تستطيع من خلالها كل امرأة ترشيح نفسها أو غيرها للمنافسة على لقب "امرأة فلسطين"، وذلك بعد استيفائها للشروط والمعايير التي وضعت للمسابقة لاختيار الأفضل عن طريق لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومختصين من مختلف الأطياف والتخصصات.

وشارك في الجائزة نساء من داخل فلسطين وخارجها، وذلك مجالات "الإنتاج المعرفي، التطوع والمبادرة، ريادة الأعمال، والفنون والأدب"، فضلاً عن اهتمام الجائزة بالمجالات المتعلقة بـ(المناخ، الطاقة، البيئة، والمياه).