السياحة تقدم خدمة الارشاد لوفد من جامعة فلسطين بمتحف قصر الباشا

غزة- وكالة الراي

استقبلت خدمة الإرشاد في وزارة السياحة والآثار إدارة جامعة فلسطين وطلابها في زيارة لمتحف قصر الباشا في غزة.

وكان في استقبال الوفد ممثلة الوزارة في القصر المرشدة الأثرية أ. نريمان خلة التي قدمت شرحاً موسعاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة المستمرة في الحفاظ على هذه المقتنيات.

وقد أظهر الوفد سعادته بالزيارة والتعرف على هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية بأهميته للقطاعات المختلفة ومنها التعليم.