وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تحدد موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة "امرأة فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الأحد 12.10.2023 وكالة الرأي الفلسطينية إرجاء إطلاق أول صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية فينيسيوس يعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يشدد الخناق على ارسنال بورنموث يخمد فورة ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بطولة فرنسا: مبابي ينقذ سان جرمان من خيبة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: اللواء فؤاد الشوبكي على موعد مع الحرية غداً وكالة الرأي الفلسطينية ثوران أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم وكالة الرأي الفلسطينية حقائق لا يعرفها الكثيرون عن البيض البودرة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تقدم خدمة الارشاد لوفد من جامعة فلسطين بمتحف قصر الباشا

12 آذار / مارس 2023 09:59

331897167_204502905513018_163945642493671368_n
331897167_204502905513018_163945642493671368_n

غزة- وكالة الراي 
استقبلت خدمة الإرشاد في وزارة السياحة والآثار إدارة جامعة فلسطين وطلابها في زيارة لمتحف قصر الباشا في غزة.
وكان في استقبال الوفد ممثلة الوزارة في القصر المرشدة الأثرية أ. نريمان خلة التي قدمت شرحاً موسعاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة المستمرة في الحفاظ على هذه المقتنيات.
وقد أظهر الوفد سعادته بالزيارة والتعرف على هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية بأهميته للقطاعات المختلفة ومنها التعليم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟