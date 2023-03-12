الصحة: عملية نوعية تنجح بإنقاذ ساق شاب من البتر الكامل

غزة – وكالة الرأي:

تمكن فريق طبي تشخيصي متعدد التخصصات في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة من إجراء عملية نوعية ومعقدة لأول مرة في قطاع غزة، وهي عبارة عن نقل نسيج من الجلد والعضلات مع الشريان المغذي له وتوصيله في شريان الساق الرئيسي، حيث استمرت العملية سبع ساعات.

وأفاد رئيس قسم الحروق والتجميل د. أحمد المخللاتي، بأن المريض والذي يبلغ من العمر 35 سنة تعرض لإصابة فقد خلالها جزءاً كبيراً من أنسجة ساقه اليمنى و12 سم من عظام الساق، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات تتهتك الأنسجة المحيطة بمنطقة الإصابة ولا تصلح للترميم.

وقال المخللاتي، إنه تم التعاون بين فريق جراحة التجميل وجراحة العظام وقاموا بتغطية الجلد والعضلات المفقودة ليتمكن فريق جراحة العظام برئاسة د. محمود مطر من تركيب جهاز تطويل متطور أحادي الجانب لنقل وتعويض العظام، بعد عمل شق عظمي بأسفل عظم الظنبوط.

وأوضح أن المريض تلقى الرعاية الطبية بنفس المعايير والتوصيات العالمية، والتي توصي ببدء عملية ترميم الساق قبل انتهاء الأسبوع الثاني من الإصابة.

بدوره عبر مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية عن شكره وتقديره العميق إلى جميع الكوادر الصحية، مبينا أن المجمع شهد خلال الفترة الماضية إجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة مختلف التخصصات لا سيما قسم القسطرة القلبية وجراحة الصدر وجراحة الأطفال وجراحة العظام والأعصاب وغيرها من العمليات النوعية.