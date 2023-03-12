وزارة الداخلية تُخرّج 3 دورات عسكرية

غزة – وكالة الرأي:

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورتي تأهيل ضبـاط الصف الـ 30، ودورة قادة المجموعات الرابعــة، على ارض ميدان التدريب المركزي بأنصـار.

ويشمل التخريج "دورة تأهيل ضبـاط الصف 30 "منتسبين" ودورة تأهيل ضبـاط الصف 30 "منتسبـات" ودورة قـادة المجموعــات الرابعة لمنتسبي قوى الأمن الوطني".

وجاء التخريج بعد استكمـال كافة المساقات التدريبيـة العمليـة والعلميـة لكلا الدورتين بالإضافة للمشاريع الميدانيـة، حيث اختتمت الدورتين بمسير عسكري لمسافـة 45 كم انطلق من معسكر التدريب المغلق جنوب القطـاع.

بدوره، أكد مدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف خلال مشاركته في تخريج الدورتين أن عملية تدريب وإعداد طواقم وزارة الداخلية والأمن الوطني هي استراتيجيـة ثابتـة لدى الوزارة التي تعمل بلا توقف مشيراً إلى أهميـة استمراريـة العطـاء والأداء القوي والمنظم.

وبيّن اللواء محمد خلف أن مديرية التدريب تستعد لتتفيد عمليـة تطوير ذاتي لطواقمها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الاعداد والتجهيز لدورات الربع الثاني من عام 2023.

وأشـار اللواء خلف أن مديرية التدريب ومن خلال هذه الأنشطـة والمهام تثبت قدرتها على الاستمرار في التطور وذلك لمواكبـة احتياجات وزارة الداخلية في جوانب التدريب وتعقيدات العمل في مجالات الأمن والشرطـة.

وقال اللواء محمد خلف إن مديرية التدريب تسعى من خلال التطور في البيئـة التدريبيـة والمناهج التعليميـة للتأثير بسلوك رجل الأمن في ميدان عمله ومهامه المكلف بهـا بما يضمن تنفيـذ سياسة الوزارة بحفظ الأمن وفرض النظام.

وأشـاد اللواء محمد خلف بمدربي مديرية التدريب في المقر المركزي ومحافظـة الجنوب، موجهاً الشكر لكافة مكونات التدريب التي تسهم بالارتقاء بالعملية التدريبيـة وتحقق أهداف مديرية التدريب.

ووجه اللواء خلف كلمته قائلاً " نحملكم أمانـة التطوير في ميادين العمل، وترجمـة ما جرى تلقيه من علوم ومعارف لمواكبة التطور المستمر في العمل الأمني " لينتهي التخرج بتكريم اللواء خلف لكل من قـادة الدورات وأوائل الطلبــة.