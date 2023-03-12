وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة "التشريعي" تنعى شهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية " وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات العمل في القومسيون الطبي وكالة الرأي الفلسطينية "حماد "يستعرض أبرز انجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية خلال العام الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة"تناقش توحيد السياسات الدوائية بين المستشفيات ومأمونية صرف الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الداخلية تُخرّج 3 دورات عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عملية نوعية تنجح بإنقاذ ساق شاب من البتر الكامل وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تشيد بصمود وتضحيات المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تقدم خدمة الارشاد لوفد من جامعة فلسطين بمتحف قصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يوس يطلق حملة" بالهمة سنبلغ القمة" لطلبة الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الداخلية تُخرّج 3 دورات عسكرية

12 آذار / مارس 2023 10:24

جانب من حفل التخريج
جانب من حفل التخريج

غزةوكالة الرأي:

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورتي تأهيل ضبـاط الصف الـ 30، ودورة قادة المجموعات الرابعــة، على ارض ميدان التدريب المركزي بأنصـار.

ويشمل التخريج "دورة تأهيل ضبـاط الصف 30 "منتسبين" ودورة تأهيل ضبـاط الصف 30 "منتسبـات" ودورة قـادة المجموعــات الرابعة لمنتسبي قوى الأمن الوطني".

وجاء التخريج بعد استكمـال كافة المساقات التدريبيـة العمليـة والعلميـة لكلا الدورتين بالإضافة للمشاريع الميدانيـة، حيث اختتمت الدورتين بمسير عسكري لمسافـة 45 كم انطلق من معسكر التدريب المغلق جنوب القطـاع.

بدوره، أكد مدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف خلال مشاركته في تخريج الدورتين أن عملية تدريب وإعداد طواقم وزارة الداخلية والأمن الوطني هي استراتيجيـة ثابتـة لدى الوزارة التي تعمل بلا توقف مشيراً إلى أهميـة استمراريـة العطـاء والأداء القوي والمنظم.

وبيّن اللواء محمد خلف أن مديرية التدريب تستعد لتتفيد عمليـة تطوير ذاتي لطواقمها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الاعداد والتجهيز لدورات الربع الثاني من عام 2023.

وأشـار اللواء خلف أن مديرية التدريب ومن خلال هذه الأنشطـة والمهام تثبت قدرتها على الاستمرار في التطور وذلك لمواكبـة احتياجات وزارة الداخلية في جوانب التدريب وتعقيدات العمل في مجالات الأمن والشرطـة.

وقال اللواء محمد خلف إن مديرية التدريب تسعى من خلال التطور في البيئـة التدريبيـة والمناهج التعليميـة للتأثير بسلوك رجل الأمن في ميدان عمله ومهامه المكلف بهـا بما يضمن تنفيـذ سياسة الوزارة بحفظ الأمن وفرض النظام.

وأشـاد اللواء محمد خلف بمدربي مديرية التدريب في المقر المركزي ومحافظـة الجنوب، موجهاً الشكر لكافة مكونات التدريب التي تسهم بالارتقاء بالعملية التدريبيـة وتحقق أهداف مديرية التدريب.

ووجه اللواء خلف كلمته قائلاً " نحملكم أمانـة التطوير في ميادين العمل، وترجمـة ما جرى تلقيه من علوم ومعارف لمواكبة التطور المستمر في العمل الأمني " لينتهي التخرج بتكريم اللواء خلف لكل من قـادة الدورات وأوائل الطلبــة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟