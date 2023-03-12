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"الصحة"تناقش توحيد السياسات الدوائية بين المستشفيات ومأمونية صرف الأدوية

12 آذار / مارس 2023 10:36

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غزة- وكالة الراي 

 ترأس د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات، اجتماع لجنة الصيدلة التنفيذية لمتابعة مخرجات لجنة بروتوكول علاج الألم لمرضى الاورام ودليل الأدوية التي تتأثر بالديلزة وملفات أخرى.

وضم الحضور كلا من مدير دائرة التخطيط والتطوير د. رولا أبو ضلفة ومدير دائرة التخصصات الطبية د. خالد زمو ومدير دائرة تمريض المستشفيات د يوسف فحجان ومدير دائرة الرعاية الصيدلانية بالإدارة العامة للصيدلة د علاء حلس وذوي العلاقة.

وناقشت اللجنة سياسات هامة تتعلق بمأمونية صرف الأدوية والعلاقة بين الصيدلة والتمريض ومتابعة عربة الطوارئ ومحتوياتها وآلية تعويض الأدوية.

كما تطرقت أجندة الاجتماع لاعتماد سياسة تحضير أدوية العلاج الكيماوي لبعض المرضى في المستشفيات لضمان الحفاظ على سلامة العاملين فيها، كما تم تشكيل لجنة لدراسة معدلات الأدوية والمستهلكات والتباين بين المستشفيات للعمل على توحيد البروتوكولات والسياسات الدوائية بين المستشفيات.

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