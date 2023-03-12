وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة "التشريعي" تنعى شهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية " وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات العمل في القومسيون الطبي وكالة الرأي الفلسطينية "حماد "يستعرض أبرز انجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية خلال العام الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة"تناقش توحيد السياسات الدوائية بين المستشفيات ومأمونية صرف الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الداخلية تُخرّج 3 دورات عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عملية نوعية تنجح بإنقاذ ساق شاب من البتر الكامل وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تشيد بصمود وتضحيات المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تقدم خدمة الارشاد لوفد من جامعة فلسطين بمتحف قصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يوس يطلق حملة" بالهمة سنبلغ القمة" لطلبة الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات العمل في القومسيون الطبي

12 آذار / مارس 2023 10:46

333543586_1270208170257431_7075408755452334538_n
333543586_1270208170257431_7075408755452334538_n

غزة- وكالة الرأي 

أجرى مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد، زيارة ميدانية لدائرة القومسيون الطبي -محافظة خانيونس، في إطار متابعة سير العمل داخل الدوائر الادارية والاطلاع على واقع العمل واحتياجاته، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

واستمع حماد خلال لقاؤه باللجان الطبية والموظفين في دائرة القومسيون الطبي الى جميع الملاحظات والأفكار التي من شانها تطوير العمل وتجويد الخدمة وتحسين بيئة العمل. وثمن مدير عام الشؤون الادارية جهود اللجان الطبية في دائرة القومسيون الطبي والتي تضم نخبة من الاطباء الاستشاريين والمختصين، مشيدا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وفق المعايير الصحية لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

بدوره، أفاد مدير دائرة القومسيون د.علاء المدهون أن الدائرة بذلت جهدا متواصل خلال العام الماضي لإطلاق برنامج القومسيون الالكتروني الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل، لافتا الى أن الدائرة أنجزت نحو (7526) معاملة خلال العام الماضي، كما وبلغت نسبة العجز الطبي 217 حالة حتى نهاية عام 2022. وفي نهاية اللقاء قدم أ.حماد للجنة الطبية درع شكر وتقدير على جهودهم في انجاح العمل وتسخير كافة الامكانيات لتقديم خدمات طبية لائقة ومناسبة لأهالي جنوب قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟