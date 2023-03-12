الصحة: مدير عام الشؤون الإدارية يتابع تطورات العمل في القومسيون الطبي

غزة- وكالة الرأي

أجرى مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد، زيارة ميدانية لدائرة القومسيون الطبي -محافظة خانيونس، في إطار متابعة سير العمل داخل الدوائر الادارية والاطلاع على واقع العمل واحتياجاته، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

واستمع حماد خلال لقاؤه باللجان الطبية والموظفين في دائرة القومسيون الطبي الى جميع الملاحظات والأفكار التي من شانها تطوير العمل وتجويد الخدمة وتحسين بيئة العمل. وثمن مدير عام الشؤون الادارية جهود اللجان الطبية في دائرة القومسيون الطبي والتي تضم نخبة من الاطباء الاستشاريين والمختصين، مشيدا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وفق المعايير الصحية لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

بدوره، أفاد مدير دائرة القومسيون د.علاء المدهون أن الدائرة بذلت جهدا متواصل خلال العام الماضي لإطلاق برنامج القومسيون الالكتروني الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل، لافتا الى أن الدائرة أنجزت نحو (7526) معاملة خلال العام الماضي، كما وبلغت نسبة العجز الطبي 217 حالة حتى نهاية عام 2022. وفي نهاية اللقاء قدم أ.حماد للجنة الطبية درع شكر وتقدير على جهودهم في انجاح العمل وتسخير كافة الامكانيات لتقديم خدمات طبية لائقة ومناسبة لأهالي جنوب قطاع غزة.